Пекин, 12 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. На востоке Китая обнаружили неопознанный летающий объект, пишет газета Global Times.

Цитата из к/ф «Кин-дза-дза!» Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Пепелац

В материале уточняется, что неопознанный летающий объект обнаружили у берегов китайской провинции Шаньдун 12 февраля. Информацию подтвердило бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун.

Сообщается также, что летающий объект «готовятся сбить». Соответствующее предупреждение отправили местным рыбакам. Их попросили соблюдать правила безопасности и по возможности сделать фотографии, если обломки неопознанного объекта упадут рядом с рыбацкой лодкой.

Других подробностей газета Global Times не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обнаружили в общей сложности 510 случаев появления неопознанных небесных аномалий.

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