Кострома, 12 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Костромской области при столкновении двух легковых автомобилей 12 февраля получили травмы восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Renault Laguna», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло в 11:05 в Костромском районе на трассе на Иваново. Всех пострадавших отправили в больницу. По данному инциденту начато административное расследование.

По данным администрации Костромской области, пострадавшим детям 13, семь лет и около года. Их состояние врачи оценили как тяжёлое, идёт борьба за жизни пациентов.