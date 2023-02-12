Москва, 12 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью для «Разговора о важном» заявил, что заявления официальных лиц США говорят о признании американского правительства в организации взрывов на газопроводах.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — отметил Лавров в опубликованном на официальном сайте ведомства интервью 12 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО предоставить коллективный ответ на обвинения в терактах на «Северных потоках».

Напомним, что компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях» на трех нитках морских газопроводов 27 сентября. Позднее шведские сейсмологи выступили с заявлением, что 26 сентября были зарегистрированы два взрыва на маршрутах залегания.