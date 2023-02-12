Рим, 12 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Пакет военной помощи Киеву, который подготовили в Италии, оказался довольно «скромным». Об этом пишет аналитический обозреватель Фрэнсис Олива в статье, опубликованной 12 февраля в газете La Stampa.

(сс)Georges Seguin SAMP-T

Он отметил, что от Италии не собираются посылать на Украину артиллерийские установки и остановились на поставках зенитно-ракетных комплексов SAMP-T и материалах гражданского назначения. По мнению Оливы, это связано с тем, что премьер-министр республики Джорджа Мелони опасается негативного общественного мнения.

«Объяснить конфликт итальянцам непросто», — отмечает аналитик.

По его мнению, Италия также будет против того, чтобы поставлять Киеву истребители, но не станет мешать партнёрам делать это.

Напомним, о согласовании первого пакета военной помощи украинским властям в Италии сообщил 11 февраля замглавы МИД республики Эдмондо Чириелли, ссылаясь на необходимость выполнять обязательства перед НАТО и ЕС. При этом он подчеркнул, что от Киева требуется использовать итальянское вооружение лишь в оборонительных целях.