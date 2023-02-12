Москва, 12 февраля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Политическая цель США — ослабить дружеские связи Москвы с бывшими советскими союзными республиками, включая Украину. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвященному теме «Россия и мир».

МИД России Сергей Лавров

По словам Лаврова, после распада СССР казалось, что отношения между США и Россией обретают новые качества. С того самого времени Вашингтон стал проводить курс на то, чтобы максимально ослабить дружеские связи России с другими государствами.

Сергей Лавров подчеркнул, что из Украины делали врага России вместо того, чтобы поощрять дружбу, лежавшую в основе отношений народов двух стран с XVII века. Глава МИД РФ напомнил слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который прямо заявлял о необходимости не допустить дружбы между Россией и Украиной.

«Он [Бжезинский] говорил буквально следующее: Россия с Украиной — это великая держава, Россия без Украины — не очень заметный региональный игрок. Цинично, нагло, откровенно», — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД России назвал взаимодействие США с Евросоюзом отношениями между «гегемоном и вассалом».