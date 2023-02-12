Москва, 12 февраля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Действие «жёлтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области продлено. Это следует из данных прогностической карты, опубликованной 12 февраля на сайте Гидрометцентра.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Женщина идет по покрытой льдом брусчатке в Москве

Отмечается, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

Также уточняется, что предупреждение о гололедице в столице России и Подмосковье будет действовать до 21:00 14 февраля. Кроме того, до 21:00 12 февраля в Москве и Московской области действует предупреждение о сильном ветре, отдельные порывы которого могут достигать 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков.