Посол РФ назвал невозможным решение вопроса Косово без России и Китая
Посол РФ в Сербии считает невозможным решить вопрос Косово без России и Китая
Белград, 12 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Решение косовского вопроса невозможно без участия России и Китая. Такое мнение высказал российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью газете «Вечерние новости».
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Александр Аркадьевич Боцан-Харченко
Отвечая на вопрос журналистов, можно ли решить косовский вопрос без Китая и России, он ответил: «Мы думаем, что это невозможно».
По словам дипломата, «справедливое решение возможно исключительно при поддержке Совета Безопасности, включая поддержку России и Китая как постоянных членов».
Напомним, в апреле 2022 года посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия не признает независимость Косово и последовательно будет вести свою политику по отношению к этому вопросу.