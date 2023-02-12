Белград, 12 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Решение косовского вопроса невозможно без участия России и Китая. Такое мнение высказал российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью газете «Вечерние новости».

Ambasadarusije Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли решить косовский вопрос без Китая и России, он ответил: «Мы думаем, что это невозможно».

По словам дипломата, «справедливое решение возможно исключительно при поддержке Совета Безопасности, включая поддержку России и Китая как постоянных членов».

Напомним, в апреле 2022 года посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия не признает независимость Косово и последовательно будет вести свою политику по отношению к этому вопросу.