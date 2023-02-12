Будапешт, 12 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал Европейский парламент одной из самых коррумпированных организаций в мире.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе. Резолюции Европарламента обычно приносили Европе вред», — сказал Сийярто в эфире радио Kossuth 12 февраля.

По словам венгерского дипломата, коррупционные скандалы, связанные с Европарламентом, опустили доверие к организации «практически до нуля».

Ранее Петер Сийярто также в эфире Kossuth заявлял, что поставки Украине западного вооружения и боевой техники наносят Европе огромный экономический и оборонный ущерб.