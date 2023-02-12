Донецк, 12 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации за последние сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 12 февраля.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Конашенков уточнил, что схроны были уничтожены в районах населенных пунктов Елизаветовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области.

Ранее Минобороны также сообщало о поражении позиции Вооруженных сил Украины под Угледаром и Павловкой в Донецкой Народной Республике.