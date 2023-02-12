Москва, 12 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. В Москве задержан сотрудник регионального управления ФСИН, которого подозревают в связях с несовершеннолетними. По информации, опубликованной в телеграм-канале Shot, он вел интимную переписку со школьниками в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Насилие

Этот факт был выявлен матерью одной из несовершеннолетних. Жительница Орехово-Зуева нашла переписку в телефоне у 12-летней дочери. Неизвестный якобы всячески склонял девочку к сексуальным действиям. Переписка велась несколько месяцев. Как установили сотрудники правоохранительных органов, к которым обратилась женщина, автором посланий оказался начальник одного из отделов ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН РФ» в Москве.

По итогам предварительной проверки было установлено, что подобные действия сотрудник УФСИН допускал и ранее в отношении других детей — 11-летней девочки и 12-летнего мальчика.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Стоит отметить, что подтверждения этой информации на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет, как и комментариев ФСИН.