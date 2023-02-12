Кишинёв, 12 февраля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Большинство глав министерств предыдущего правительства Молдавии войдут в состав формируемого кабинета министров. Об этом на телеканале TV8 сообщил депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«У нас была встреча с депутатами, конечно, мы обсудили с правительственной командой, как организовать новое правительство», — сказал Мариан.

По его словам, новый состав правительства объявят 13 и 14 февраля. Мариан отметил, что возможна реорганизация некоторых министерств. О том, кого из прежних министров планируется оставить, а кого заменить, депутат не сказал.

Напомним, предыдущий премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку 10 февраля. Кандидатом на это место выдвинули советника президента республики в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего главу МВД страны Дорина Речана.