Анкара, 12 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В Турции удалось спасти ещё одного человека, оказавшегося под завалами после разрушительного землетрясения. Как сообщила представитель германского Федерального агентства по оказанию технического содействия (THW) Катарина Гаррехт, 88-летнюю женщину из-под завалов вытащили германские спасатели совместно с турецкими коллегами в Хатае, пишет 12 февраля Süddeutsche Zeitung.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС Поисково-спасательные работы в Турции после землетрясения

Уточняется, что женщину местные спасатели обнаружили вечером 11 февраля, около 20:00 по местному времени. А уже около 22:00 (00:00 мск) пострадавшая была спасена.

Читайте также: Спасатели МЧС РФ спасли восемь человек из-под завалов в Турции и Сирии

Как добавила Гаррехт, женщина общалась с сотрудниками ведомства через переводчика. С переломами костей она была доставлена в больницу.

Напомним, днём ранее, 11 февраля, германские спасатели решили приостановить работы в районе бедствия. Такой шаг объяснили ухудшением ситуации с безопасностью, а также растущим числом сообщений о столкновениях между различными группировками. При этом они заявили о готовности немедленно выехать на место в случае обнаружения выживших.

Ранее по теме: В Турции спасатели продолжают находить выживших людей

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хатай спустя 150 часов после землетрясения была спасена маленькая девочка, которой, предположительно, от двух до трёх лет.

Добавим, что по состоянию на 12 февраля спасатели МЧС Российской Федерации с начала поисково-спасательных работ в Турции извлекли из-под завалов пять человек.