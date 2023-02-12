Рязань, 12 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Ученик 7Б класса рязанской школы №1, отправившийся с матерью в Турцию на лечение, погиб во время землетрясения, сообщается на сайте школы.

Павел Бедняков/РИА Новости Цветы и мягкие игрушки у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения

На сайте опубликована фотография Эйлем Каблан с сыном Алимом. На снимке оба улыбаются.

«Выражаем соболезнования их родным. Алим останется в памяти одноклассников и учителей очень весёлым, открытым, добродушным парнем», — написано в тексте под фотографией.

Напомним, в Турции продолжается разбор завалов, образовавшихся при обрушении зданий входе мощных землетрясений 6 февраля. Число погибших в Турции превышает 24 600, пострадали более 80 200 человек.