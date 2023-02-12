Варшава, 12 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Беспилотники разведывательного назначения MQ-9A Reaper, которые ранее были взяты Польшей в долгосрочную аренду у Вашингтона, получила от США польская сторона. Об этом 12 февраля сообщил глава минобороны республики Мариуш Блащак на своей странице в одной из соцсетей.

U. S. Department of State Мариуш Блащак

«В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), которые были арендованы у США в рамках срочной оперативной необходимости», — написал он в своём сообщении.

Также Блащак уточнил, что полученные от США дроны будут использовать польские ВВС, в том числе для разведки на восточной польской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина якобы нуждается в скорейшей поставке западного оружия.