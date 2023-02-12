Москва, 12 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала слова для новой песни певицы Любови Успенской. Песня называется «Мольба», музыку для нее написали Марал Якшиева и Брендон Стоун. Об этом дипломат сообщила 12 февраля в своем телеграм-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Любовь Успенская

Захарова объяснила смысл названия новой песни. По её словам, она познакомилась с Любовью Успенской и её дочерью в момент, когда в семье был серьезный разлад. Мать боролась за дочь «отчаянно, вытаскивала ее всеми возможными и невозможными способами», отметила дипломат.

«Буквально в мольбе обращалась ко всем, кто мог помочь. И помогали. Кто как мог. Словом, делом, любовью», — написала автор слов.

Она также рассказала, что в тот сложный для певицы период времени появилась совместная песня «Я слишком тебя любила» и Успенская высказала надежду, что когда-нибудь они смогут с дочерью спеть дуэтом.

В новой песне, по словам Захаровой, «боль и радость матери и дочери, их переживания и вера, любовь как она есть».

Стоит отметить, что на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой написаны уже несколько песен, которые исполняют такие известные певцы, как Зара, Наргиз, Валерия, Максим Фадеев. В 2020 году, в частности, дипломат написала слова для «Лезгинки», которую исполняет народная артистка Чечни Айна Гетагазова.