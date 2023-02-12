Будапешт, 12 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Против десятого и всех других пакетов антироссийских санкций Европейского союза, так как они не способствуют миру на территории Украины и только наносят ущерб европейской экономике, выступает Венгрия. Об этом 12 февраля заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью радиостанции Kossuth.

Attila Volgyi/Global Look Press Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

По словам Сийярто, санкции против России полностью провалились, а очередной, десятый пакет санкционных мер ЕС, как и девять пакетов санкций против РФ до него, будет способен только «причинить европейцам еще больший ущерб».

Также он указал, что ограничительные меры не смогли поменять позицию России и не способствовали миру на территории Украины, а только вызвали «невообразимые трудности» в ЕС, включая потоки беженцев и рост уровня инфляции.

При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции на российскую ядерную энергетику, так как от этого зависит энергетическая безопасность республики, поскольку венгерская АЭС «Пакш» работает на топливе из РФ.

«Если АЭС «Пакш» не сможет работать из-за запрета на поставки ядерного топлива, то энергоснабжение Венгрии станет невозможным. Венгрия не поддерживает никакие санкции, которые ограничат доступ к ядерной энергетике или сотрудничество с Россией в этой области», — уточнил Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что прекращением огня на Украине можно спасти множество жизней.