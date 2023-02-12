Москва, 12 февраля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 3,1 тыс. беспилотников киевских вооружённых формирований. Об этом сообщили 12 февраля в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Сбитый подразделением Воздушно-десантных войск украинский беспилотный летательный аппарат

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолёта, 207 вертолётов, 3105 беспилотных летательных аппаратов», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, добавили в ведомстве, противник понёс потери в вооружении и военной технике. Так, российские подразделения уничтожили 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8350 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 10 февраля, средствами противовоздушной обороны ВС России были уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были ликвидированы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской области.