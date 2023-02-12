Москва, 12 февраля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Поражение нанесено 78 артиллерийским подразделениям ВСУ за сутки в рамках спецоперации, сообщил 12 февраля журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Удары нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Поражение нанесено на огневых позициях живой силе и военной технике ВСУ в 119 районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об освобождении от ВСУ посёлка Красная Гора под Артёмовском.