Москва, 12 февраля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Инициатива разработана для обеспечения финансирования строительства дополнительной товаропроводящей инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на территории полуострова Ямал (Бованенковское и Харасавэйское газонефтеконденсатные месторождения), отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Поправками в Налоговый кодекс предусмотрено предоставление «налогового кредита» посредством применения в налоговых периодах, начало которых приходится на период с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. включительно налогового вычета по НДПИ в размере 1,1 млрд рублей на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимым для реализации соответствующего проекта.

Также устанавливается механизм возврата налогового вычета в бюджетную систему Российской Федерации в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. включительно в размере, равном сумме величины полученного налогового вычета из НДПИ и величины индексации в размере 9% годовых.

Кроме того, предусмотрены ограничения по применению налогового вычета, в случае, если уровень цен нефти сорта «Юралс» в налоговом периоде окажется менее или равным уровню базовой цены на нефть, определенной или если уровень цен нефти «Юралс» в налоговом периоде окажется выше базовой цены, увеличенной на 27,55 долларов США за баррель.

Одновременно предполагается уточнение значения среднего уровня цены на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках для расчета НДПИ при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырьё, а также уточнение средней цены экспортной альтернативы для автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5, в целях расчета демфирующей составляющей налогового вычета сумм акциза на нефтяное сырье.

Предполагается, что реализация закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, поскольку налоговый вычет предоставляется на возвратной и срочной основе, включая индексацию в размере 9% годовых, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

Представлять законопроект в Госдуму будет замглавы Минфина Алексей Сазанов.