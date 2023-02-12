Москва, 12 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Южная» Вооружённых сил России в ходе боёв под Донецком в течение последних суток уничтожили более 250 военнослужащих ВСУ, а также боевую технику и вооружение противника. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По данным министерства, российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении боевую машину пехоты, четыре автомобиля, произведённые в США буксируемые гаубицы М777 и самоходную гаубицу М109 Paladin, самоходную гаубицу «Акация», буксируемую пушку «Гиацинт» и две противотанковые пушки МТ-12 («Рапира»).

«Также в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, 10 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения из четырёх дорог, ведущих во временно оккупированный ВСУ Артёмовск, перерезали три дороги.