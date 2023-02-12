Угледар, ДНР, 12 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки и Угледара в ДНР. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Конашенков уточнил, что комплексное огневое поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток».

Также на южнодонецком направлении за последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 50 человек личного состава, один танк, две БМП и одну гаубицу «Мста-Б».

Ранее в Сети появились кадры с испепеляющими ударами установки «Солнцепек» по позициям ВСУ в Угледаре.