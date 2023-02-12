Москва, 12 февраля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины за последние сутки лишились почти двух десятков беспилотников. Об этом 12 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru ПВО России

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково, Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики. Также несколько БПЛА были сбиты в Запорожской области.

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Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».