Москва, 12 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» вооружённых формирований Украины около населённого пункта Красный Лиман в ДНР. Об этом 12 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», — сказал он.

Кроме этого, Конашенков уточнил, что российскими войсками были поражены высокоточными ракетными ударами цеха сборки бронетанковой техники украинских войск на машиностроительном заводе им. Малышева в Харькове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что до 80 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на купянском направлении российские войска.