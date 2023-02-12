Москва, 12 февраля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило о нанесенном ударе по машиностроительному заводу им. Малышева в Харькове. Ракетами уничтожены цеха сборки бронетехники для ВСУ. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне Минобороны России официально заявило о нанесении 10 февраля массированного удара по критически важным объектам украинской энергосистемы и железнодорожной инфраструктуры.