Херсон, 12 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства уничтожена российскими военными в ходе ударов по объектам ВСУ на херсонском направлении, сообщил 12 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Уточняется, что также в районе посёлка Куйбышево Херсонской области в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две украинские самоходные гаубицы — «Гвоздику» и «Акацию».

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении в рамках спецоперации техники ВСУ и украинского склада ГСМ в Херсонской области.