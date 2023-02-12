Москва, 12 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. До 80 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на купянском направлении российские войска. Об этом 12 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Как уточнил официальный представитель Минобороны, российская «Западная» группировка войск действиями тактической и армейской авиации, артиллерийским огнём и атаками штурмовых групп нанесла удар подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад вооружённых формирований Украины около населённых пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное в Харьковской области.

«Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал работу морской пехоты в зоне спецоперации. По его словам, морские пехотинцы работают героически.