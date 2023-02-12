Москва, 12 февраля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 12 февраля рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки на краснолиманском направлении.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»

«За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица «Акация», — указал Конашенков.

По его сообщению, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Соледара рассказали о массовом мародерстве украинских военных, которые выносили из квартир мебель и технику.