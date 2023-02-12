Белград, 12 февраля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Белорусская панк-рок-группа «Ляпис Трубецкой» не выступила в Белграде. Запланированный на 12 февраля концерт отменён. Об этом сообщили в местном Доме молодёжи, где должно было пройти выступление.

Рюмин Александр/ ITAR-TASS Сергей Михалок

Организаторы ATF Booking заявили, что мероприятие отменили из-за плохого состояния здоровья солиста коллектива Сергея Михалка.

«Концерт группы «Ляпис Трубецкий», запланированный на 12 февраля в Доме молодёжи, отменен из-за плохого состояния здоровья фронтмена группы», ― говорится в сообщении.

Тем, кто уже купил билеты на концерт, предлагается возможность вернуть деньги или посетить другие мероприятия.

Ранее стало известно, что сербское националистическое движение «Двери српске» потребовало запретить выступление «Ляписа Трубецкого», «признанного врагом и сторонником киевского майдана».

Как напоминает издание RuSerbia, песня «Воины света», музыку и слова к которой написал Михалок, стала гимном майдана в 2014 году.

«Под его песни украинские солдаты бомбили Донбасс, а сам солист группы пару лет назад получил гражданство из рук Владимира Зеленского как народный артист», ― говорится в публикации.

Сам же лидер группы изначально говорил о песне «Воины света» как о создании баллады о подвигах, о донкихотстве. Однако в историческом контексте 2014 года она приобретает иной смысл.

Портал также сообщает, что 12 февраля на концерте «Ляписа Трубецкого» ожидался сбор средств на нужды ВСУ ― на автомобили или дроны. Об этом заранее в интернете написал сам Михалок.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2014 года «Ляпис Трубецкой» официально объявил о своём роспуске. Солист Сергей Михалок объяснил это решение тем, что «уважающие себя группы не должны так долго жить».

Белорусская панк-рок-группа была образована в 1989 году. Название коллектива является отсылкой к персонажу романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» — поэту Никифору Ляпису. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов.

Позднее фронтмен распавшейся группы объявил о создании нового коллектива под названием Brutto. В свою очередь, вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук создали группу Trubetskoy.