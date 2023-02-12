Сочи, Краснодарский край, 12 февраля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В Сочи произошел пожар в одноэтажном барачном доме. Спасатели эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, идет работа по ликвидации огня, сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По информации ведомства, сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома барачного типа по улице Старошоссейной в Дагомысе поступило в 13:35. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь возгорания составляет 420 кв. м.

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Спасатели эвакуировали в безопасное место 30 человек. К 14:26 пожар был локализован. В его тушении принимает участие 41 человек, используется 13 единиц техники.