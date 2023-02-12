Тбилиси, 12 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с рабочим визитом. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

«Глава правительства примет участие в саммите мировых правительств, который пройдет в Дубае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запланировано выступление Гарибашвили перед участниками саммита. Кроме того, программой его визита предусмотрено проведение ряда двухсторонних встреч на высшем уровне.

Напомним, саммит в Дубае будет проходить с 13 по 15 февраля. Об участии в нём заявили руководители 20 государств, а также 250 министров различных стран.