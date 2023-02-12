Москва, 12 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Госкорпорация Роскосмос опубликовала снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции. Соответствующий кадр аппарата «Канопус-В» появился в телеграм-канале учреждения.

roscosmos.ru Снимок тектонического разлома после землетрясения на юго-востоке Турции

«Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий мощного землетрясения в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,7 потрясло Турцию. По последним данным, число жертв увеличилось до 24 617 человек. Россия направила гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы.

Ранее по теме: В Сети появились кадры трещины шириной более 200 метров в турецком Хатае