Киев, 12 февраля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. На Украине сняты все лимиты на потребление электроэнергии. Это решение приняло «Укрэнерго», но его действие распространяется только на 12 февраля, отметили в компании. Это связано с увеличением нагрузки на энергетическую систему в будние дни.

Victor Lisitsyn/Global Look Press Электроэнергия

«Благодаря ремонтным работам и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности в энергосистеме не наблюдается. Лимиты потребления на сутки 12 февраля не устанавливались», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

При этом, как отметили в «Укрэнерго», из-за холодной погоды в настоящее время потребление электроэнергии остается высоким. Поэтому в ряде регионов страны, в том числе в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве, могут происходить аварийные отключения электроснабжения.

Ранее сообщалось о введении во всех областях Украины с начала января 2023 года лимитов потребления электроэнергии. Они действуют с 08:00 до 24:00 и вызваны ростом потребления электричества из-за снижения температуры.