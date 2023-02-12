Каир, 12 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Палестинские власти собираются в течение ближайшего времени направить обращение в ООН, в котором будет требование принятия резолюции в поддержку решения о создании двух государств с помощью предоставления Палестине полноправного членства в организации. Об этом 12 февраля заявил глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в ходе «Иерусалимской конференции» в Каире.

ISM Palestine Палестина

«Палестинская администрация в ближайшие дни обратится к ООН и ее органам, включая Совет Безопасности, чтобы потребовать принятия резолюции в защиту решения о создании двух государств путем предоставления полноправного членства Палестины в ООН», — приводит его слова РИА Новости.

Также Аббас уточнил, что в такой резолюции необходимо прекращение односторонних действий и в первую очередь «поселенческой деятельности». При этом глава ПНА подчеркнул, что Палестина оставляет за собой право на обращение в международные организации для защиты законных прав своего народа и продолжит это делать.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль положительно оценил переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова, проведённые с целью достичь договорённостей в израильско-палестинском конфликте.