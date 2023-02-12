Берлин, 12 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Менее чем за три дня петицию с требованием к канцлеру Германии Олафу Шольцу не способствовать эскалации конфликта на Украине, поставляя Киеву оружие, а приложить усилия для дипломатического урегулирования ситуации, подписали более 246 тыс. человек.

IMAGO. Christian Spicker/Global Look Press Один из авторов «Манифеста в поддержку мира» депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт

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Обращение под названием «Манифест в поддержку мира», авторами которого выступили депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и известный германский журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер, было опубликовано на популярной платформе для петиций 10 февраля.

Изначально в его поддержку выступили почти 70 известных общественных деятелей и политиков Германии, включая журналистов, актёров, музыкантов, учёных, представителей деловых кругов.

«Вести переговоры ― это не значит сдаваться. Вести переговоры ― значит идти на компромисс с обеих сторон. С целью предотвратить ещё сотни тысяч смертей и худших последствий. Это наше мнение, и половина населения Германии тоже так считает. Пришло время выслушать нас», ― говорится в тексте обращения.

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Авторы петиции подчёркивают, что граждане Германии не могут напрямую воздействовать на США, Россию или европейских соседей. Однако они могут и должны «взять на себя ответственность перед нашим правительством и канцлером и напомнить ему о его клятве» не навредить своей стране и своему народу.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя бундестага Германии Катрин Гёринг-Эккардт, представляющая зелёных, выступила против «Манифеста в поддержку мира» по Украине. Она подчеркнула, что военная поддержка Киева сейчас является «необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя».