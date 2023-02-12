Лондон, 12 февраля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Надежды на то, что страны НАТО снабдят Киев военными самолётами, в украинском руководстве не теряют, заявил 12 февраля посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Давайте подождём и посмотрим, — заявил Пристайко. — Мы слышали такое про танки, про дальнобойную артиллерию».

Он предположил, что пока насчёт истребителей Киеву отказали, поскольку согласен был не весь альянс. Пока украинское руководство «ищет компромисс» с натовскими партнёрами, уверяет дипломат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НАТО отказали Киеву в его просьбе передать истребители. Так, американский президент Джо Байден сказал, что сейчас не та ситуация, а германский министр иностранных дел Анналена Бербок пояснила, что этот вопрос даже не рассматривается Берлином.