Киев, 12 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против 200 связанных с Россией человек подписал украинский президент Владимир Зеленский. Документ 12 февраля опубликован на сайте офиса президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В указе отмечается, что документ является вступившим в силу с момента его обнародования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал не допускать российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.