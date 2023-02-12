Москва, 12 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Король российской эстрады Филипп Киркоров принес публичные извинения ведущей шоу «Конфетка» на ТНТ Марине Кравец.

Антон Новодережкин/ТАСС Филипп Киркоров

Принимая участие в третьем выпуске проекта «Конфетка», где звёзды перепевают песни начинающих и малоизвестных исполнителей, Киркоров вспомнил, как не поддержал Кравец (под маской «Солнце»), когда был в жюри музыкального шоу «Маска». Тогда артист отдал свой голос за другого исполнителя, спрятанного под маской «Единорога», потому что, как сказал Киркоров на том шоу, за него болеет его дочь. В результате Кравец выбыла из проекта.

«Милая, прости меня за все, что было между нами! Я этот грех буду нести с собой по жизни», — такие извинения принес Киркоров ведущей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Московской области решил подать в суд на российского певца Филиппа Киркорова из-за якобы незаконно установленного пирса возле загородного дома певца.