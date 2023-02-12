Варшава, 12 февраля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Численность военного контингента США в Польше составляет почти 10 тыс. человек. Об этом сообщил в интервью, опубликованном 11 февраля французской газетой Le Figaro, президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти 10 тыс. американских военнослужащих присутствуют на нашей земле», — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша вступила в Североатлантический альянс для гарантии безопасности, и считает такой гарантией присутствие военнослужащих из США. Дуда добавил, что также будет наращиваться вооружение польской армии.

«В 2023 году на оборону будет выделено более 4% ВВП», — сообщил президент.

Дуда подчеркнул, что это вдвое больше, чем требуется для стран, входящих в НАТО. По его мнению, в вопросах обороны нужно действовать по принципу «один за всех и все за одного».

Стоит отметить, что оборонный бюджет Польши в 2022 году составил 2,4% от ВВП. В бюджете республики на 2023 год предусмотрено выделение на военные нужды $28 млрд или 3% ВВП. Согласно данным Варшавы, Польша на поставки вооружения Киеву потратила более 1% ВВП.