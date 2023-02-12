Тель-Авив, Израиль, 12 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Совещание израильского военно-политического кабинета, в котором примут участие ключевые члены правительства страны, где будет обсуждаться подготовка к более масштабной антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме после серии атак террористов, проведёт 12 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова 12 февраля приводит пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Сегодня [12 февраля] я созову совещание военно-политического кабинета, чтобы провести подготовку к более широкой операции против террористов и их сторонников в Восточном Иерусалиме и Иудее и Самарии [израильское название Западного берега реки Иордан]», — сказал он.

Отметим, 10 февраля автомобиль протаранил автобусную остановку в районе Рамот в Восточном Иерусалиме, из-за чего погибли три человека, в том числе два ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 80 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против судебной реформы в Израиле.