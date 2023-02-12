Берлин, 12 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Заместитель председателя бундестага Германии Катрин Гёринг-Эккардт, представляющая «зелёных», выступает против «Манифеста в поддержку мира» по Украине, поддержанного рядом немецких политиков, журналистов, учёных и деятелей искусств. Об этом она заявила в опубликованном 12 февраля интервью медиагруппе Funke.

Kay Nietfeld/Global Look Press Заместитель председателя бундестага Германии Катрин Гёринг-Эккардт

«Военная поддержка [Киева] сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя», — сказала Гёринг-Эккардт.

Она заявила, что нельзя повторить «ошибки 2014 года». По мнению зампреда бундестага, призыв в манифесте прекратить поставлять оружие на Украину является «наивным» и «нечестным».

Напомним, «Манифест в поддержку мира» по Украине обнародовали депутат бундестага ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт и немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. Они отметили, что данный конфликт может разрастись до ядерной войны. Манифест поддержали в общей сложности 69 известных деятелей в Германии.