Манама, 12 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Дипломаты заявили о возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и королем Королевства Бахрейн Хамадом бен Исой Аль Халифой. Детали будущей встречи в настоящее время прорабатываются, однако о конкретике речи пока не идет. Об этом рассказал РИА Новости посол России в Бахрейне Алексей Скосырев.

Виталий Белоусов/РИА Новости Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Он отметил, что дипломаты прорабатывают возможную встречу в верхах, однако по времени и месту договоренностей пока нет.

Напомним, в сентябре 2022 года состоялся телефонный разговор между лидерами Бахрейна и России. Российский президент сообщил позвонившему ему королю Бахрейна о подписании документов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Кремле сообщили также о том, что в ходе разговора главы государств обсудили вопрос получения Бахрейном статуса партнёра ШОС по диалогу.