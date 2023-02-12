Дипломаты прорабатывают возможную встречу лидеров России и Бахрейна
Манама, 12 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Дипломаты заявили о возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и королем Королевства Бахрейн Хамадом бен Исой Аль Халифой. Детали будущей встречи в настоящее время прорабатываются, однако о конкретике речи пока не идет. Об этом рассказал РИА Новости посол России в Бахрейне Алексей Скосырев.
Он отметил, что дипломаты прорабатывают возможную встречу в верхах, однако по времени и месту договоренностей пока нет.
Напомним, в сентябре 2022 года состоялся телефонный разговор между лидерами Бахрейна и России. Российский президент сообщил позвонившему ему королю Бахрейна о подписании документов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Кремле сообщили также о том, что в ходе разговора главы государств обсудили вопрос получения Бахрейном статуса партнёра ШОС по диалогу.