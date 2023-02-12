Анкара, 12 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Спасатели МЧС Российской Федерации с начала поисково-спасательных работ в Турции извлекли из-под завалов пять человек. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается на официальном сайте МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«С начала проведения поисково-спасательных работ специалистами МЧС России из-под завалов спасены в Турции пять человек, в Сирии три человека, в том числе один ребенок», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что российские спасатели МЧС доставили гуманитарную помощь в отдаленные горные районы Турции. Как уточняет ТАСС, гуманитарная помощь была доставлена в деревню Гюджюксу.