Москва, 12 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Три человека были извлечены российскими спасатели из-под образовавшихся в результате землетрясения завалов в Сирии с момента начала проведения поисково-спасательных работ в Арабской Республике.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сотрудники МЧС России во время разбора завалов после землетрясения

«С начала проведения поисково-спасательных работ специалистами МЧС России из-под завалов спасены в Сирии три человека», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что в Турции российскими спасателями за время поисково-спасательных работ были извлечены из-под завалов пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пострадавшие от землетрясения районы на юго-востоке Турции Россией была направлена гуманитарная помощь.