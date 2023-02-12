Спасатели МЧС России извлекли в Сирии из-под завалов трёх человек
Спасатели МЧС России извлекли в Сирии из-под завалов трёх человек после землетрясения
Москва, 12 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Три человека были извлечены российскими спасатели из-под образовавшихся в результате землетрясения завалов в Сирии с момента начала проведения поисково-спасательных работ в Арабской Республике.
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сотрудники МЧС России во время разбора завалов после землетрясения
«С начала проведения поисково-спасательных работ специалистами МЧС России из-под завалов спасены в Сирии три человека», — говорится в сообщении.
При этом ранее стало известно, что в Турции российскими спасателями за время поисково-спасательных работ были извлечены из-под завалов пять человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пострадавшие от землетрясения районы на юго-востоке Турции Россией была направлена гуманитарная помощь.