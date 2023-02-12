Вашингтон, 12 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Найденная в резиденции 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич пустая папка с надписью «Секретный вечерний брифинг» стала поводом для вызова политика в суд, пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Папка была найдена в резиденции Трампа ещё в 2022 году. Её нашла команда следователей частной компании, нанятых самим Трампом, чтобы они обыскали резиденцию на предмет любых оставшихся в ней официальных документов.

Поскольку папка была пустая, следователи сначала не передали её прокуратуре. Когда по делу было назначено более пристальное расследование возможного несанкционированного хранения Трампом материалов, касающихся национальной безопасности, и препятствия правосудию, папку передали прокуратуре.

Напомним, нанятые Трампом в конце минувшего года сыщики обнаружили в его резиденции и немедленно передали в минюст США два документа, помеченные грифом «секретно». Они находились в коробке, которая была отправлена из Белого дома в резиденцию в конце президентского срока.

В коробке, в которой в основном содержались президентские графики, лежали два этих документа.