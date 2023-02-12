Будапешт, 12 февраля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Призывы стран ЕС к поставкам военной техники на Украину ведут к затягиванию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе радиостанции Kossuth.

Tomas Tkacik/Global Look Press Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии уточнил, что действия европейских депутатов лишь затягивают конфликт и уже «нанесли ущерб Европе».

«Доверие к Европарламенту практически равно нулю», — отметил Петер Сийярто, напомнив о недавном коррупционном скандале в Европарламенте.

Венгерский политик также озадачен тем, что в США, Канаде, Великобритании воинственная риторика звучит громче риторики мира. При этом другие страны не понимают, зачем Западу раздувать региональный конфликт.

«Желание мира гораздо громче, чем утверждают основные либеральные СМИ в трансатлантическом сообществе», — подчеркнул Петер Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для остановки конфликта на Украине необходимо немедленно прекратить боевые действия.

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