Москва, 12 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. При столкновении двух автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в МВД по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Насколько серьёзные травмы получили попавшие в ДТП люди, не сообщается. По информации РИАМО, пострадавших направили в медицинское учреждение.

Одним из участников аварии стал автомобиль Tesla. Как видно на видео с места аварии, опубликованном департаментом транспорта Москвы, виновник ДТП на большой скорости проезжал перекрёсток, столкнулся с другой машиной, не справился с управлением и влетел в столб.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в районе дома № 181, к. 1 на Волгоградском проспекте в Москве 11 февраля. На месте происшествия работают оперативные службы города. Из-за аварии движение автотранспорта в этом районе затруднено.