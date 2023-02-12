Варшава, 12 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда раскрыл, о чем мог бы сказать президенту России Владимиру Путину в случае их встречи. По словам польского руководителя, это были бы слова о предстоящем поражении российского лидера. Об этом Дуда заявил 12 февраля в эфире британской корпорации ВВС.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда

Как отметил польский президент, итоги спецоперации на Украине будут неприятными для России, так как справедливость на стороне Киева, а весь мир стоит на стороне Украины.

«Я бы сказал ему, что рано или поздно это плохо закончится для него, потому что я верю, что мир будет един и останется на стороне честности и справедливости. А честность и справедливость на стороне Украины», — заявил Дуда.

Он также подчеркнул, что поскольку за Украину стоят «свободный мир» и «западная демократия», НАТО, Евросоюз и США, то Путин должен проиграть.

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Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о поражении Украины, если в ближайшие недели ей не будет направлена военная помощь.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — заявил польский лидер в интервью газете Le Figaro.