Манама, 12 февраля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Предложения по строительству зернового и газового хабов изучаются в настоящее время заинтересованными уполномоченными ведомствами России и Бахрейна. Об этом 12 февраля рассказал посол РФ в Манаме Алексей Скосырев.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных флагманских проектов», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Скосырев уточнил, что в число таких инициатив входят проекты создания зернового и газового хабов, а также завода по производству на территории Бахрейна созданных в РФ вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов рассказал, что Саудовская Аравия рассматривает возможность подключиться к БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).