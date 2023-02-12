Луганск, 12 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. С 11 февраля все сообщения, которые появляются в телеграм-канале подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко, публикуются мошенниками. Об этом заявил сам офицер, сообщив, что его канал был взломан киберпреступниками.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

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Он пояснил, что «перехват был осуществлён с помощью вредоносного вирусного софта, замаскированного под текстовый документ и отправленного через бот обратной связи». Это установили специалисты.

В беседе с ТАСС Марочко добавил, что злоумышленники специально разработали «троянский гибридный вирус». Он позволяет обходить все виды защиты в Telegram, в том числе двухэтапную аутентификацию.

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По его словам, аккаунт, с которого был отправлен вирус, был изначально зарегистрирован на номер польского мобильного оператора, но впоследствии удалён. Офицер уточнил, что техподдержка сервиса пока не отреагировала на неоднократные запросы разобраться в ситуации.

Напомним, это не первый взлом телеграм-канала Марочко. Злоумышленники получили доступ к каналу 5 августа 2022 года и начали размещать на ресурсе «заманчивые финансовые предложения». 10 августа подполковник Народной милиции сообщил, что восстановил свой основной телеграм-канал «благодаря высококлассным специалистам и просто хорошим отзывчивым людям».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года жертвой хакеров стала президент Молдавии Майя Санду. Киберпреступники взломали её официальный телеграм-канал.