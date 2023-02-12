Будапешт, 12 февраля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Власти Венгрии считают, что для остановки конфликта на Украине необходимо немедленно прекратить боевые действия. Только после достижения перемирия будут возможны переговоры об урегулировании конфликта. Такое мнение высказал 12 февраля в эфире радиостанции Kossuth глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Tomas Tkacik/Global Look Press Глава венгерского МИД Петер Сийярто

Отметив, что прекращением огня можно спасти множество жизней, министр заявил, что Венгрия будет добиваться немедленного перемирия.

«Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине», — заявил руководитель МИД.

Напомним, днем ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак заявила о необходимости заключения соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня, после чего нужно определить условия для заключения долгосрочного мира.